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06:55 (мск), источник: Newslab.ru

94-летняя красноярка обменяла 400 тыс. рублей на шуточные деньги

В настоящее время мошенников разыскивает полиция.

Полицейские разыскивают двух женщин, которые совершили мошенничество в отношении 94-летней жительницы Октябрьского района Красноярска. Как рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», неизвестные похитили у нее 420 тысяч рублей под предлогом обмена денег.

Злоумышленницы подошли к бабушке на улице и заявили, что скоро будет производиться обмен денег в связи с ожидающимся дефолтом. Они предложили пенсионерке переписать все имеющиеся у нее купюры, чтобы они «не пропали». Пенсионерка пригласила их домой и отдала сбережения.

«Пока ветеран ходила за документами, которые якобы нужны для будущей замены, мошенницы подменили настоящие купюры на “банк приколов”, после чего ушли. Обнаружив обман, потерпевшая сразу обратилась в полицию», — рассказали в пресс-службе.

За мошенничество в крупном размере злоумышленницам грозит до 6 лет колонии. Но их еще предстоит найти. На вид одной из них около 50 лет, второй — 20−25 лет. Правоохранители призывают сообщить информацию о них по телефону «02» или в ближайший отдел полиции.

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 94-летняя красноярка обменяла 400 тыс. рублей на шуточные деньги
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