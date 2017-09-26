94-летняя красноярка обменяла 400 тыс. рублей на шуточные деньги

Полицейские разыскивают двух женщин, которые совершили мошенничество в отношении 94-летней жительницы Октябрьского района Красноярска. Как рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», неизвестные похитили у нее 420 тысяч рублей под предлогом обмена денег.

Злоумышленницы подошли к бабушке на улице и заявили, что скоро будет производиться обмен денег в связи с ожидающимся дефолтом. Они предложили пенсионерке переписать все имеющиеся у нее купюры, чтобы они «не пропали». Пенсионерка пригласила их домой и отдала сбережения.

«Пока ветеран ходила за документами, которые якобы нужны для будущей замены, мошенницы подменили настоящие купюры на “банк приколов”, после чего ушли. Обнаружив обман, потерпевшая сразу обратилась в полицию», — рассказали в пресс-службе.