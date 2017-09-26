На Левом берегу Омска столкнулись два пассажирских автобуса

Вчера вечером на Левом берегу произошло ДТП с участием общественного транспорта: столкнулись микроавтобус «Форд» и автобус, в транспорте были пассажиры.

Авария произошла около 21:15 на улице Дианова. Как пояснили в региональной ГИБДД, 36-летний водитель ПАЗа выезжал из двора дома № 24 на улице Дианова и не пропустил во время поворота «Форд Транзит» с 28-летним мужчиной за рулем, когда тот ехал слева. В итоге автобусы столкнулись.