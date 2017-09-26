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07:37 (мск), источник: Om1.ru

На Левом берегу Омска столкнулись два пассажирских автобуса

В аварии пострадали пассажиры.

Вчера вечером на Левом берегу произошло ДТП с участием общественного транспорта: столкнулись микроавтобус «Форд» и автобус, в транспорте были пассажиры.

Авария произошла около 21:15 на улице Дианова. Как пояснили в региональной ГИБДД, 36-летний водитель ПАЗа выезжал из двора дома № 24 на улице Дианова и не пропустил во время поворота «Форд Транзит» с 28-летним мужчиной за рулем, когда тот ехал слева. В итоге автобусы столкнулись.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В результате ДТП пострадали 2 пассажира “Форда”. 48-летняя женщина и 20-летняя девушка обратились за помощью к медикам, были осмотрены и отпущены», — пояснили порталу Om1.ru в ГИБДД по Омской области.

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