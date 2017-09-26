Очередной инцидент произошел на стройке «Абу Даби плаза» в Астане

В Астане 26 утром на стройке ЖК «Абу Даби плаза» произошло ЧП — стрела крана повисла на тросах, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел рано утром. В КЧС МВД РК данную информацию подтвердили. Так, официальный представитель ведомства Руслан Иманкулов сообщил, что на стройке ЖК «Абу Даби плаза» надломилась стрела башенного крана и повисла на тросах на верхнем этаже строящегося здания.