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07:18 (мск), источник: Zakon.kz

Очередной инцидент произошел на стройке «Абу Даби плаза» в Астане

О пострадавших не сообщается.

Источник: Zakon.kz

В Астане 26 утром на стройке ЖК «Абу Даби плаза» произошло ЧП — стрела крана повисла на тросах, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел рано утром. В КЧС МВД РК данную информацию подтвердили. Так, официальный представитель ведомства Руслан Иманкулов сообщил, что на стройке ЖК «Абу Даби плаза» надломилась стрела башенного крана и повисла на тросах на верхнем этаже строящегося здания.

«Демонтаж должен быть произведен строительными организациями», — добавил Иманкулов.

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