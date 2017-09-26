СНБ задержала в Самарканде группировку торговцев опием

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сотрудники Управления Службы национальной безопасности по Самаркандской области провели спецоперацию, в ходе которой вскрыли и пресекли деятельность сети по торговле опием.

В результате оперативных мероприятий была получена информация о том, что житель Тайлякского района Илхом Амонов организовал преступное сообщество по незаконному распространению наркотиков на территории Самаркандской области. В сообщество входило 6 жителей г. Самарканда и Тайлякского района, в том числе ранее судимый по ряду статей УК Узбекистана и амнистированный, председатель ООО «Тайлякский рынок» — Тешакул Кучкоров и директор ЧП «Тайлок Илхом АИА» — Илхом Азимов.

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Между всеми членами ОПГ были распределены определенные задачи. Жахонгир Шарипов исполнял роль т.н. «курьера и снабженца». Он приобретал «опий» у других преступных группировок, члены которых на сегодняшний день уже осуждены и занимался их транспортировкой на своей автомашине марки «Спарк». Другие участники группы ранее амнистированный за аналогичные преступления Аброркул Рахматов, Икромжон Турдиалиев, Бахтиёр Вахобов, занимались реализацией наркотических средств мелкими партиями как на территории Тайлякского района, так и в г. Самарканде и прилегающих районах.

Председатель ООО «Тайлякский рынок» Тешакул Кучкоров организовал продажу наркотиков мелкими партиями на территории подконтрольного рынка, а директор ЧП «Тайлок Илхом АИА» Илхом Азимов подыскивал клиентуру.

В рамках разработанной и осуществленной специальной операции, оперативники СНБ задержали всех членов преступного сообщества. Задержание Жахонгира Шарипова осуществлено на одном из постов ДПС области, при перевозке очередной партии опия, Тешакула Кучкорова и Илхома Азимова задержали по местам работы и т. д. У преступников, кроме наркотических средств, электронных весов и других вещественных доказательств, было конфисковано три легковых автомобиля, использовавшихся для транспортировки наркотиков.