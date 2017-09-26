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07:03 (мск), источник: ТАСС

МЧС организовало горячую линию после аварии с автобусом на Кубани

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. МЧС РФ открыло телефон горячей линии после ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани, в котором погибли семь человек, сообщили во вторник в пресс-службе регионального главка ведомства.

«В лечебные учреждения направлены психологи МЧС России. На базе главного управления открыт телефон горячей линии 8 861 268−64−40», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в готовности находится авиация МЧС России — два вертолета Ми-8 с медицинскими модулями.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 93 человека и 32 единиц техники, в том числе 21 человек и 9 единиц техники — от МЧС.

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