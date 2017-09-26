МЧС организовало горячую линию после аварии с автобусом на Кубани
КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. МЧС РФ открыло телефон горячей линии после ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани, в котором погибли семь человек, сообщили во вторник в
КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. МЧС РФ открыло телефон горячей линии после ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани, в котором погибли семь человек, сообщили во вторник в
«В лечебные учреждения направлены психологи МЧС России. На базе главного управления открыт телефон горячей линии
Там отметили, что в готовности находится авиация МЧС России — два вертолета Ми-8 с медицинскими модулями.
Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 93 человека и 32 единиц техники, в том числе 21 человек и 9 единиц техники — от МЧС.