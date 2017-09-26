Красноярец пойдет под суд за сообщение об угоне

Полицейские передали в суд уголовное дело в отношении красноярца за заведомо ложный донос. 33-летний мужчина обратился в полицию с заявлением, что у него угнали автомобиль Toyota Avensis. Красноярец рассказал, что машина стоимостью 500 тысяч рублей была припаркована около дома, откуда ее похитили неизвестные.

Машину обнаружили в одном из дворов неподалеку от дома пострадавшего. Оказалось, что автомобиль никто не угонял — мужчина сам спрятал его в одном из соседних дворов.

Красноярец признался, что накануне управлял своим автомобилем и превысил скорость. Мужчина испугался, что ему придется заплатить за это штраф, поэтому оставил иномарку в соседнем дворе, а затем сообщил в полицию об угоне.