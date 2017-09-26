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07:10 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярец пойдет под суд за сообщение об угоне

Мужчина рассказал, что неизвестные похитили его автомобиль, припаркованный у дома.

Полицейские передали в суд уголовное дело в отношении красноярца за заведомо ложный донос. 33-летний мужчина обратился в полицию с заявлением, что у него угнали автомобиль Toyota Avensis. Красноярец рассказал, что машина стоимостью 500 тысяч рублей была припаркована около дома, откуда ее похитили неизвестные.

Машину обнаружили в одном из дворов неподалеку от дома пострадавшего. Оказалось, что автомобиль никто не угонял — мужчина сам спрятал его в одном из соседних дворов.

Красноярец признался, что накануне управлял своим автомобилем и превысил скорость. Мужчина испугался, что ему придется заплатить за это штраф, поэтому оставил иномарку в соседнем дворе, а затем сообщил в полицию об угоне.

На ранее не судимого красноярца завели уголовное дело по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления», материалы переданы в суд. За ложное сообщение об угоне мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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