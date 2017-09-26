Мошенник сдал внаем чужую квартиру в Хабаровске
В Хабаровске сотрудники полиции задержали подозреваемого в квартирном мошенничестве. Молодой человек снял жилье и вскоре сдал его внаем за 30 тысяч рублей.
В Хабаровске сотрудники полиции задержали подозреваемого в квартирном мошенничестве. Молодой человек снял жилье и вскоре сдал его внаем за 30 тысяч рублей.
Денег по вине афериста лишилась девушка, которая откликнулась на объявление о сдаче двухкомнатной квартиры в Индустриальном районе. Мошенник представился ей владельцем недвижимости, взял 30 тысяч в счет ежемесячной оплаты и отдал ключи. Через несколько дней после того, как горожанка заселилась в квартиру, туда пришел настоящий хозяин и потребовал деньги за следующий месяц.
Поняв, что ее обманули, девушка обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего подозреваемого. Вырученные за пересдачу квартиры деньги он уже успел потратить. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество», сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на