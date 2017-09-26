Мошенник сдал внаем чужую квартиру в Хабаровске

Денег по вине афериста лишилась девушка, которая откликнулась на объявление о сдаче двухкомнатной квартиры в Индустриальном районе. Мошенник представился ей владельцем недвижимости, взял 30 тысяч в счет ежемесячной оплаты и отдал ключи. Через несколько дней после того, как горожанка заселилась в квартиру, туда пришел настоящий хозяин и потребовал деньги за следующий месяц.