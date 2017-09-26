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07:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Нижнем Тагиле неделю ищут 16-летнего подростка

Он не вернулся из школы.

Источник: УралИнформБюро

Полицейские Нижнего Тагила неделю ищут 16-летнего Илью Наливайко. Вечером 20 сентября 2017 года подросток ушел из школы № 45, но до дома не дошел. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Последний раз школьника видели на следующий день в районе кинотеатра «Родина». Следует отметить, что Илья ранее неоднократно уходил из дома, он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Рост подростка 160−165 сантиметров, он худощавого телосложения. Особая примета — родинка под нижней губой.

В день исчезновения Илья был одет в трикотажную коричневую кофту, синие брюки, синюю куртку. На ногах у него были кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении школьника, просят позвонить по телефонам: 8 (3435) 47−71−02, 43−15−59 — дежурная часть, 8 (3435) 47−71−16, 47−71−56 — подразделение по делам несовершеннолетних или на линию 02.

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