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07:26 (мск), источник: Publika.md

ДТП в Сороках: один человек погиб, двое госпитализированы в тяжелом состоянии

Один человек погиб, двое госпитализированы в тяжелом состоянии после аварии близ села Рудь Сорокского района.

Источник: Publika.md

Там накануне вечером на опасном повороте в дерево врезался автомобиль. Водитель превысил допустимую скорость движения и потерял управление. Мужчину уже прооперировали. Он остался без ноги.

Кроме того водителю грозит уголовное дело за убийство по неосторожности.

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