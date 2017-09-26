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07:38 (мск), источник: Newslab.ru

На Таймыре у рыбаков изъяли 3,5 тысячи незаконно пойманных рыб (видео)

Сотрудники полиции и Росгвардии проверяли рыболовные точки, корабли и лодки местных жителей.

На севере Красноярского края СОБР и полиция ловили браконьеров, незаконно добывающих рыбу. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по краю.

За несколько дней на Енисее в районе Дудинки проверили 12 рыболовных точек, 12 судов морского и речного плавания и 27 лодок местных жителей. Сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России выявили 20 браконьеров, в отношении которых составили протоколы об административных правонарушениях. «Тут сиг, сельдь и омуль. На невод ловил», — показал один из рыбаков свой улов. Кроме этого сотрудники Росгвардии нашли небольшой цех, где рыбу готовили к хранению и продаже.

В ходе рейда полицейские и сотрудники Росгвардии изъяли 3,5 тыс. штук рыб разных пород и рыболовные снасти.

«По 6 материалам проводятся проверки, назначены экспертизы, по результатам которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел», — отметили в пресс-службе.

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