СК начал проверку по факту смерти матери двойняшек в роддоме Челябинска

Роженица скончалась после появления на свет двойни в роддоме Челябинска — 40-летней горожанке сделали кесарево сечение, а на следующий день она умерла, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Беременной, лежавшей в роддоме ОКБ-3 на сохранении с двойней, сделали кесарево сечение под утро 20 сентября. На свет появились мальчик и девочка, а вот их мать после операции оказалась в реанимации. Вечером следующего дня женщина скончалась. По предварительным данным, причиной стало маточное кровотечение, развившееся в первые сутки после родов. Известно, что за несколько недель до операции у челябинки наблюдались сильные отеки.

«Заявление в Следственный комитет поступило от мужа погибшей. В настоящий момент начата проверка всех изложенных в нем фактов, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказал руководитель СО по Калининскому району Челябинска СУ СКР по региону Юрий Кадиков.

По факту произошедшего свою проверку начал областной Минздрав, а также случившееся детально разбирают в ОКБ-3. Окончательные результаты обещали озвучить после проведения патологоанатомического исследования, которое займет не менее месяца.