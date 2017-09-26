В Омске при пожаре в собственной квартире погибли муж с женой
Следователи проводят проверку по факту гибели пенсионеров.
Следователи проводят проверку по факту гибели пенсионеров.
По данным омского Следкома, ночью 25 сентября в квартире пятиэтажки на улице Энтузиастов произошел пожар, в котором погибли 86-летний мужчина и его 81-летняя жена.
Как показал осмотр места происшествия, возгорание могло произойти
Пенсионеры погибли в результате острого отравления угарным газом.
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.