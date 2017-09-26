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07:59 (мск), источник: СуперОмск

В Омске при пожаре в собственной квартире погибли муж с женой

Следователи проводят проверку по факту гибели пенсионеров.

По данным омского Следкома, ночью 25 сентября в квартире пятиэтажки на улице Энтузиастов произошел пожар, в котором погибли 86-летний мужчина и его 81-летняя жена.

Как показал осмотр места происшествия, возгорание могло произойти из-за неисправного электрооборудования. Точно причина пожара станет известна после пожарно-технического исследования.

Пенсионеры погибли в результате острого отравления угарным газом.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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