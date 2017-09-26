МВД: по уточненным данным, в ДТП на Кубани погибли шесть человек

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Три человека, в том числе водитель автобуса, погибли на месте ДТП на Кубани. Еще два пассажира скончались по пути в больницу, один — в приемном покое, сообщила ТАСС во вторник уточненные данные начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Мария Пирогова.

По данным полиции, пассажирами автобуса были паломники, следовавшие из Абхазии в Нижний Новгород.

«Автобус перевозил паломников, следовавших из Республики Абхазия в Нижний Новгород. В результате ДТП на месте погибли водитель и двое пассажиров автобуса, при доставлении в районную больницу скончались еще двое пассажиров автобуса. В краевую больницу Краснодара для оказания медицинской помощи доставлены 10 пассажиров автобуса, впоследствии один из них скончался», — сказали в полиции.

В МВД уточнили, что с места автокатастрофы в больницы региона доставлены 18 человек из 26 находившихся в автобусе.

В больницу скорой помощи Краснодара доставлен один человек, в больницу Горячего Ключа — восемь пассажиров автобуса, все они госпитализированы.