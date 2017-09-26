Тренера Приморского океанариума уволят за избиение моржа
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Руководство Приморского океанариума, расположенного на острове Русский во Владивостоке, уволит тренера, который применил силу к моржу Мише.
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Руководство Приморского океанариума, расположенного на острове Русский во Владивостоке, уволит тренера, который применил силу к моржу Мише.
Как сообщила агентству «Интерфакс» представитель океанариума Елена Молчанова, инцидент произошел в субботу. После утреннего представления морж, проходя мимо бассейна с морскими котиками, попытался пообщаться с ними. Миша очень доброжелателен и любопытен, но 800-килограммовое животное могло нечаянно навредить котикам.
Ситуация была внештатной. Пытаясь разрешить ее, тренер нарушил профессиональную этику. Поскольку в Приморском океанариуме практикуются только положительные меры воздействия на животных, реакция на действия тренера предельно жесткая. Нарушивший этические нормы океанариума сотрудник будет уволен.
Она отметила, что травм моржу не нанесено, животное
Молчанова также опровергла появившуюся в сети информацию о том, что тренер был пьян. «В дельфинарии строгая пропускная система и повышенные меры безопасности. В таком состоянии тренер просто не смог бы попасть на работу», — подчеркнула представитель океанариума.
В 2016 году Приморский океанариум оказался в центре внимания СМИ в связи с массовой гибелью животных. По разным причинам здесь погибли пятимесячный сивуч, два