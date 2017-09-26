Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Банкротство сети магазинов "короля игрушек" назвали началом эпохи
Американский ЦБ укрепляет валюту, какого курса ждать россиянам
Убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР: задержана его дочь
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Панайотов прокомментировал слухи о взятках в шоу «Голос»
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
«Без российского транзита упрется в тупик» — эксперт об Украине
В ОБСЕ сказали, где "эпицентр насилия" в Донбассе
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
10Apple показала новые iPhone
08:18 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жителя Лысьвы осудили за совершение 9 преступлений

Мужчина отправили в колонию на шесть лет и 3 месяца за кражи, грабёж и угрозу убийством.

В Лысьве вынесли приговор ранее неоднократно судимому 37-летнему мужчине. Его признали виновным в совершении семи краж, грабежа и угрозе убийством.

В феврале мужчина через окно вынес из деревенского клуба проектор и ноутбук. Ущерб составил 36 тысяч рублей.

«Спустя пару дней в полицию стали одно за другим поступать заявления о кражах от владельцев частных домов. У четырех потерпевших были тайно похищены инструменты, различные металлические изделия и емкости, Общий размер материального ущерба составил 46 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полицейские пришли к выводу, что все преступления совершены одним человеком. Злоумышленника вычислили. Им оказался 37-летний житель Лысьвы. Мужчина уже не раз был судим.

Подозреваемого доставили в полицию. Вскоре выяснилось, что он причастен и к другим преступлениям.

Суд по совокупности преступлений и с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору назначил виновному наказание в виде 6 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Я особо на этот счет не заморачиваюсь». Путин - о выборе своей одежды
«ВИМ-Авиа» прекратила чартерные рейсы к местам отдыха
Госдеп: США не причастны к гибели российского генерала в Сирии
Росстат назвал число бедных россиян
На Кубани завели уголовное дело после ДТП с автобусом
Врачи дают Маккейну «плохой прогноз»
Арсений Яценюк намерен подать в ЕСПЧ иск против России
Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу Запуск авторского проекта запланирован на конец сентября, гостями студии станут звезды первой величины
Недвижимость
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Новостройки в Москве начали дорожать
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Названы российские города с самым грязным воздухом
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь