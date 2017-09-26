Жителя Лысьвы осудили за совершение 9 преступлений
Мужчина отправили в колонию на шесть лет и 3 месяца за кражи, грабёж и угрозу убийством.
Мужчина отправили в колонию на шесть лет и 3 месяца за кражи, грабёж и угрозу убийством.
В Лысьве вынесли приговор ранее неоднократно судимому 37-летнему мужчине. Его признали виновным в совершении семи краж, грабежа и угрозе убийством.
В феврале мужчина через окно вынес из деревенского клуба проектор и ноутбук. Ущерб составил 36 тысяч рублей.
«Спустя пару дней в полицию стали одно за другим поступать заявления о кражах от владельцев частных домов. У четырех потерпевших были тайно похищены инструменты, различные металлические изделия и емкости, Общий размер материального ущерба составил 46 тысяч рублей», — рассказали в
Полицейские пришли к выводу, что все преступления совершены одним человеком. Злоумышленника вычислили. Им оказался 37-летний житель Лысьвы. Мужчина уже не раз был судим.
Подозреваемого доставили в полицию. Вскоре выяснилось, что он причастен и к другим преступлениям.
Суд по совокупности преступлений и с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору назначил виновному наказание в виде 6 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Приговор вступил в законную силу.