Один человек погиб, один пострадал при столкновении грузовиков на Дону
Один человек погиб, один пострадал в результате столкновения грузовиков в Ростовской области.
Один человек погиб, один пострадал в результате столкновения грузовиков в Ростовской области.
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, ДТП произошло 25 сентября в 14.50 на 46-м километре дороги ст. Егорлыкская — Сальск.
Автомобиль «Валдай», водитель которого, предположительно, не справился с управлением, врезался в КамАЗ, остановившийся для ремонта колеса.
В результате столкновения пассажир «Валдая» погиб, водитель с травмами доставлен в больницу.
Полиция начала проверку по факту аварии.