Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
«Отправил Путин»: как россиянин стал самым богатым в Македонии
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Эксперт: Поезд ушел, а грузы из России пошли мимо Украины
В ОБСЕ сказали, где "эпицентр насилия" в Донбассе
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10Лучшие снимки Cassini
09:27 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Полковник проявил тыловую хватку. Чиновник Минобороны арестован за особо крупные взятки от коммерсантов

Как стало известно «Ъ», главное военное следственное управление СКР расследует уголовное дело о рекордной в истории Минобороны взятке. Из судебных документов следует, что начальник отдела техобеспечения продовольственного управления военного ведомства полковник Александр Вакулин за 368 млн руб. способствовал заключению с Минобороны контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники, при исполнении которых были совершены крупные хищения, а также обещал общее покровительство участвовавшим в их исполнении коммерсантам.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным информированных источников «Ъ», уголовное дело в отношении 46-летнего начальника отдела техобеспечения продуправления Минобороны полковника Александра Вакулина расследует старший следователь по особо важным делам 3-го следственного отдела ГВСУ СКР Виталий Данилов, ранее разбиравшийся в хищениях, связанных с «Оборонсервисом», и к недавнему десятилетнему юбилею СКР награжденный орденом Почета. Именно по ходатайству полковника Данилова 235-й гарнизонный военный суд определил полковника Вакулина, которому инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4. ст. 159 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), в СИЗО до 29 октября этого года.

Его адвокаты обжаловали это постановление в Московском окружном военном суде (МОВС). При этом они ссылались на то, что в материалах следствия нет реальных данных о том, что полковник Вакулин может скрыться от следствия или суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям или иным участникам уголовного судопроизводства, а также уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Соответствующие оперативные данные, которые позволили 235-му суду арестовать полковника Вакулина, как полагают защитники, «не подтверждаются достоверными сведениями». Однако окружной суд, отклонив жалобу защиты, подчеркнул, что господин Вакулин обвиняется сразу в двух тяжких преступлениях, а все данные о его личности, месте работы и семейном положении были учтены гарнизонным судом при аресте.

Между тем, по словам источников «Ъ», в основу расследования громкого уголовного дела легла операция, которую полиция и главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу провели еще весной этого года.

Тогда появились данные о многомиллионных хищениях, которые были совершены в рамках контракта № 99/ЭА/2015/ДГЗ/3, заключенного между Минобороны и питерским ООО «Профбизнес» еще зимой 2015 года. Речь шла о поставках до конца года для нужд военного ведомства нескольких десятков автомобильных цистерн, прицепных кухонь, передвижных пекарен и прочей «пищевой» спецтехники на общую сумму почти 685 млн руб. Отметим, что этот договор и еще 11 контрактов на общую сумму 2,2 млрд руб., заключенные с Минобороны «Профбизнесом», а также ООО «ТД Спецтехмаш» и ООО «ТД Стиллаг», стали предметом разбирательства со стороны санкт-петербургского управления УФАС, обнаружившего «картельный сговор». Во время проверки УФАС установило взаимосвязи между учредителями и генеральными директорами компаний. «Организации участвовали в торгах с одного IP-адреса, в качестве контактного номера телефона на электронной торговой площадке обществами указан один номер. Также установлено, что общества совместно реализовывали обязательства по заключенным контрактам», — говорилось в сообщении антимонопольного ведомства.

Контракт № 99/ЭА/2015/ДГЗ/3 стал и предметом уголовного расследования. Как установили сыщики, при его исполнении было похищено около 20 млн руб. «путем поставки машин ненадлежащего качества».

Обыски в рамках этого дела проводились как в северной столице, так и в других регионах. 30 марта в Санкт-Петербурге следователи ГСУ СКР возбудили уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого задержали нескольких человек, в том числе и одного из руководителей «Профбизнеса» Алексея Калитина. Летом этого года расследование было передано из Санкт-Петербурга в Москву в ГВСУ СКР.

По словам собеседников «Ъ», один из ранее задержанных фигурантов дела, будучи еще подозреваемым, начал давать подробные показания о «роли и конкретных действиях Александра Вакулина при заключении и исполнении государственных контрактов и получении за это денежных вознаграждений». В результате бизнесменов, в том числе господина Калитина, этапировали в Москву, где им заново избрали меры пресечения в Хамовническом райсуде, а в отношении полковника Минобороны возбудили уголовное дело о взяточничестве. В материале МОВС, опубликованном на его официальном сайте, говорится, что ГВСУ СКР инкриминирует полковнику получение 368 млн руб. как за помощь в заключении выгодных контрактов, так и за оказание «общего покровительства» заплатившим ему коммерсантам.

Надо отметить, что до своего задержания полковник Вакулин считался перспективным офицером, делающим весьма успешную карьеру.

По некоторым данным, он не так давно перевелся в Москву, а до этого служил в городе Балтийске Калининградской области. Он не раз ездил по стране с различными инспекциями и даже лекциями по вопросам тылового обеспечения войск.

В частности, в конце 2015 года полковник Вакулин посетил Вольский военный институт материального обеспечения, где прочел курс лекций, касающихся насущных проблем обеспечения продовольствием военнослужащих, особенностей предоставления услуг в воинских частях на аутсорсинг, а заодно рассказал о прицепных кухнях, контракт на поставку которых как раз тогда и исполнялся.

Получить разъяснения в ГВСУ СКР от представителей защиты как господина Вакулина, так и других фигурантов громкого уголовного дела «Ъ» вчера не удалось. В Минобороны также воздержались от комментариев.

Сергей Сергеев

16 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии16
Комментарии
16
Слава У
Вот тебе барышня и кулинар))) будущий))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
16
Комментировать
 Секретари в законе
Российскому миллиардеру запретили приближаться к дворцу князя Монако
АТОР просит правительство вмешаться в ситуацию с «ВИМ-Авиа»
Росстат назвал число бедных россиян
На Кубани завели уголовное дело после ДТП с автобусом
Ирину Яровую назвали кандидатом в губернаторы Мурманской области
Сенаторы хотят разрешить работать заключенным вне тюрем
Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу Запуск авторского проекта запланирован на конец сентября, гостями студии станут звезды первой величины
Недвижимость
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Москвичи продолжают проситься в реновацию
Новостройки в Москве начали дорожать
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь