Полковник проявил тыловую хватку. Чиновник Минобороны арестован за особо крупные взятки от коммерсантов

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным информированных источников «Ъ», уголовное дело в отношении 46-летнего начальника отдела техобеспечения продуправления Минобороны полковника Александра Вакулина расследует старший следователь по особо важным делам 3-го следственного отдела ГВСУ СКР Виталий Данилов, ранее разбиравшийся в хищениях, связанных с «Оборонсервисом», и к недавнему десятилетнему юбилею СКР награжденный орденом Почета. Именно по ходатайству полковника Данилова 235-й гарнизонный военный суд определил полковника Вакулина, которому инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4. ст. 159 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), в СИЗО до 29 октября этого года.



Его адвокаты обжаловали это постановление в Московском окружном военном суде (МОВС). При этом они ссылались на то, что в материалах следствия нет реальных данных о том, что полковник Вакулин может скрыться от следствия или суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям или иным участникам уголовного судопроизводства, а также уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Соответствующие оперативные данные, которые позволили 235-му суду арестовать полковника Вакулина, как полагают защитники, «не подтверждаются достоверными сведениями». Однако окружной суд, отклонив жалобу защиты, подчеркнул, что господин Вакулин обвиняется сразу в двух тяжких преступлениях, а все данные о его личности, месте работы и семейном положении были учтены гарнизонным судом при аресте.

Между тем, по словам источников «Ъ», в основу расследования громкого уголовного дела легла операция, которую полиция и главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу провели еще весной этого года.

Тогда появились данные о многомиллионных хищениях, которые были совершены в рамках контракта № 99/ЭА/2015/ДГЗ/3, заключенного между Минобороны и питерским ООО «Профбизнес» еще зимой 2015 года. Речь шла о поставках до конца года для нужд военного ведомства нескольких десятков автомобильных цистерн, прицепных кухонь, передвижных пекарен и прочей «пищевой» спецтехники на общую сумму почти 685 млн руб. Отметим, что этот договор и еще 11 контрактов на общую сумму 2,2 млрд руб., заключенные с Минобороны «Профбизнесом», а также ООО «ТД Спецтехмаш» и ООО «ТД Стиллаг», стали предметом разбирательства со стороны санкт-петербургского управления УФАС, обнаружившего «картельный сговор». Во время проверки УФАС установило взаимосвязи между учредителями и генеральными директорами компаний. «Организации участвовали в торгах с одного IP-адреса, в качестве контактного номера телефона на электронной торговой площадке обществами указан один номер. Также установлено, что общества совместно реализовывали обязательства по заключенным контрактам», — говорилось в сообщении антимонопольного ведомства.

Контракт № 99/ЭА/2015/ДГЗ/3 стал и предметом уголовного расследования. Как установили сыщики, при его исполнении было похищено около 20 млн руб. «путем поставки машин ненадлежащего качества».

Обыски в рамках этого дела проводились как в северной столице, так и в других регионах. 30 марта в Санкт-Петербурге следователи ГСУ СКР возбудили уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого задержали нескольких человек, в том числе и одного из руководителей «Профбизнеса» Алексея Калитина. Летом этого года расследование было передано из Санкт-Петербурга в Москву в ГВСУ СКР.



По словам собеседников «Ъ», один из ранее задержанных фигурантов дела, будучи еще подозреваемым, начал давать подробные показания о «роли и конкретных действиях Александра Вакулина при заключении и исполнении государственных контрактов и получении за это денежных вознаграждений». В результате бизнесменов, в том числе господина Калитина, этапировали в Москву, где им заново избрали меры пресечения в Хамовническом райсуде, а в отношении полковника Минобороны возбудили уголовное дело о взяточничестве. В материале МОВС, опубликованном на его официальном сайте, говорится, что ГВСУ СКР инкриминирует полковнику получение 368 млн руб. как за помощь в заключении выгодных контрактов, так и за оказание «общего покровительства» заплатившим ему коммерсантам.



Надо отметить, что до своего задержания полковник Вакулин считался перспективным офицером, делающим весьма успешную карьеру.

По некоторым данным, он не так давно перевелся в Москву, а до этого служил в городе Балтийске Калининградской области. Он не раз ездил по стране с различными инспекциями и даже лекциями по вопросам тылового обеспечения войск.