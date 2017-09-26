Автомойщик на угнанном автомобиле попал в ДТП в Новосибирске, об этом сообщили очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас».

«Автомойщик из ближнего зарубежья решил съездить на автомобиле до магазина за сигаретами. Путь туда прошел успешно, а вот обратно — возникли проблемы. Водитель Фольксвагена на повороте не справился с управлением и вылетел на обочину, где он сначала врезался в Lexus LX470, а после — в Mazda Tribute», — рассказали очевидцы.