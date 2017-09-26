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08:50 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Автомойщик на угнанном автомобиле попал в ДТП в Новосибирске

Мужчина из одной из стран ближнего зарубежья решил быстро съездить в магазин на чужом авто, в результате стал фигурантом уголовного дела, рассказали в МВД.

Автомойщик на угнанном автомобиле попал в ДТП в Новосибирске, об этом сообщили очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас».

Авария произошла накануне вечером на улице Пролетарской в Октябрьском районе.

«Автомойщик из ближнего зарубежья решил съездить на автомобиле до магазина за сигаретами. Путь туда прошел успешно, а вот обратно — возникли проблемы. Водитель Фольксвагена на повороте не справился с управлением и вылетел на обочину, где он сначала врезался в Lexus LX470, а после — в Mazda Tribute», — рассказали очевидцы.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Угонщика доставили в отдел полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО заявили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Угон). Проводится расследование.

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