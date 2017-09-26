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08:47 (мск), источник: Uralpress.ru

В Миассе подросток сбил на мотоцикле девочку

Несовершеннолетний мотоциклист в Миассе (Челябинская область) сбил 12-летнююю девочку.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» инспектор по пропаганде отделения организации дорожного движения ГИБДД Миасса Дарья Лунева, ДТП произошло в понедельник, 25 сентября, в 14 часов 45 минут у дома № 10 по улице Первомайская.

Несовершеннолетний водитель 2002 года рождения поехал кататься по городу, не имея права на управление транспортным средством. Он совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2005 года рождения. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, ей оказана медицинская помощь.

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