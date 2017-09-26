В Светлогорске на ходу загорелся автомобиль
В понедельник, 25 сентября, в Светлогорске во время движения загорелся легковой автомобиль KIA Sportage. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
В понедельник, 25 сентября, в Светлогорске во время движения загорелся легковой автомобиль KIA Sportage. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошёл на ул. Пригородной. Машина, двигаясь в сторону кольца, начала дымиться,
Автомобиль сгорел в считанные минуты. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчёт