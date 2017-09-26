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10:27 (мск), источник: Клопс.ru

В Светлогорске на ходу загорелся автомобиль

В понедельник, 25 сентября, в Светлогорске во время движения загорелся легковой автомобиль KIA Sportage. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошёл на ул. Пригородной. Машина, двигаясь в сторону кольца, начала дымиться, из-под неё вырывались языки пламени. Хозяин и пассажиры успели выскочить из салона, никто из них не пострадал.

Автомобиль сгорел в считанные минуты. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчёт пожарно-спасательной части ПСЧ-17 в составе четырёх человек и одной единицы техники.

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