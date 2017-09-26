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08:45 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Браконьеры сожгли отдел рыбоохраны в Хабаровском крае

Чиновник Росрыболовства назвал основной причиной роста незаконного лова безработицу.

В поселке им. Полины Осипенко одноименного района браконьеры сожгли местный отдел рыбоохраны. Об этом сегодня на заседании правительства Хабаровского края сообщил Сергей Михеев, глава Амурского территориального Управления федерального агентства по рыболовству.

ИА «Хабаровский край сегодня» связалось с главой района Сергеем Кузьминым:

 — Пожар произошел еще на позапрошлой неделе. Сейчас сотрудникам отдела, оставшимся на улице, временно предоставлено другое помещение. Ведется расследование.

Также Кузьмин подчеркнул, что подведомственную администрации района территорию в 3,5 млн га, обслуживают всего три инспектора рыбоохраны. Раньше их было 13.

Выступая на заседании правительства Сергей Михеев также сообщил, что его ведомство не справляется с валом браконьерства, несмотря на то, что весной и осенью даже проводится специальная операция «Путина». По его словам, количество преступлений в сфере незаконного вылова рыбы растет год от года. Так, если в 2015 году было зарегистрировано 465 преступлений в этой области, то в 2016 — уже 511, а за первое полугодие 2017 — 190.

Ситуацию, по мнению главы управления усугубляет то, что подавляющее большинство нарушителей не имеет никакого другого источника дохода, кроме браконьерства. Этим и объясняется столь жесткое противодействие надзорным органам.

Как сообщил в ходе совещания Николай Крецу, глава комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства региона, на сегодняшний день для борьбы с браконьерами в 11 районах созданы оперативные штабы, а также увеличено количество рейдов против стихийных рыбных рынков.

Заседание краевого правительства состоялось 26 сентября и было посвящено работе комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

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