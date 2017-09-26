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08:34 (мск), источник: ТАСС

Трое израильтян убиты на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сентября. /ТАСС/. Палестинец совершил нападение с огнестрельным оружием на израильтян в поселении Хар-Адар близ Иерусалима на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщила во вторник пресс-служба полиции еврейского государства, три человека погибли.

«Стрельба в Хар-Адаре: террорист, который добрался до ворот поселения вместе с палестинскими рабочими, вытащил оружие и открыл огонь: трое израильтян были убиты», — говорится в документе. «Террорист был нейтрализован», — добавили в полиции.

Нынешняя волна насилия в зоне палестино-израильского противостояния началась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате нескольких сотен нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывчатки, а также автомобилей в качестве таранов погибли более 50 израильтян и несколько иностранцев, еще более 500 человек получили ранения. По данным палестинских СМИ, при осуществлении атак и терактов были убиты не менее 300 палестинцев.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Дмитрий Анатольевич Владимиров
обычное дело! делают сенсацию из ерунды какой-то....
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