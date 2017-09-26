При тушении пожара в Екатеринбурге найден труп мужчины

Сообщение об обнаружении трупа в частном доме на улице Свердлова в Горном Щите поступило в полицию вечером 25 сентября. По предварительным данным, погибший мужчина проживал в доме, где произошел пожар. Точные причины возгорания и смерти человека будут установлены в ходе экспертиз, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. По имеющейся информации, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.