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08:46 (мск), источник: УралПолит.ру

При тушении пожара в Екатеринбурге найден труп мужчины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники следственных органов разбираются в обстоятельствах гибели жителя Екатеринбурга, тело которого накануне было обнаружено при тушении пожара.

Сообщение об обнаружении трупа в частном доме на улице Свердлова в Горном Щите поступило в полицию вечером 25 сентября. По предварительным данным, погибший мужчина проживал в доме, где произошел пожар. Точные причины возгорания и смерти человека будут установлены в ходе экспертиз, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. По имеющейся информации, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.

По данному факту следователями организована проверка. Совместно с сотрудниками МЧС и полиции проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии.

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