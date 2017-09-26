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09:06 (мск), источник: ИА Башинформ

Пропавшую без вести мать двоих детей видели недалеко от Салавата

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане продолжаются поиски пропавшей без вести 28-летней Ольги Емельяновой.

Источник: Башинформ

Сестра ее мужа Вероника рассказала агентству «Башинформ», что Ольгу видели в селе Зирган, расположенном в нескольких километрах от города Салавата.

«Позвонил местный житель, сказал, что видел в машине похожую на Ольгу девушку. Странно, но в этом селе у нее нет ни родственников, ни друзей. Непонятно, как она могла там оказаться», — сообщила Вероника Емельянова.

Сейчас добровольцы и родственники направляются в это село в надежде найти Ольгу.

Как информировало агентство «Башинформ», 22 сентября около 15.30 женщина ушла с работы — из салона, расположенного на бульваре Космонавтов, 31. Она была одета так, как на фотографии. Дома ее ждут муж и двое детей — десятилетний сын Денис и двухлетняя дочь Кристина.

Всех, кому известна информация о местонахождении Ольги Емельяновой, родственники просят сообщить по телефону 02 или 8−987−60−44−842.

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