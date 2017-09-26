На Кубани завели уголовное дело после ДТП с экскурсионным автобусом

Экскурсионный автобус, перевозивший паломников из Абхазии в Нижний Новгород, в ночь на вторник столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 «Дон» в Горячеключевском районе Кубани. В результате ДТП шесть человек погибли, 18 госпитализированы в больницы Краснодара и Горячего Ключа. Несовершеннолетних детей среди пассажиров автобуса не было.

«Следователями следственного отделения ОМВД России по городу Горячий Ключ по факту ДТП, в котором погибли шесть человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении. Максимальная санкция — лишение свободы на семь лет.