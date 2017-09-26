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08:50 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани завели уголовное дело после ДТП с экскурсионным автобусом

КРАСНОДАР, 26 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с экскурсионным автобусом на Кубани, где погибли шесть человек, еще 18 пострадали, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

Экскурсионный автобус, перевозивший паломников из Абхазии в Нижний Новгород, в ночь на вторник столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 «Дон» в Горячеключевском районе Кубани. В результате ДТП шесть человек погибли, 18 госпитализированы в больницы Краснодара и Горячего Ключа. Несовершеннолетних детей среди пассажиров автобуса не было.

«Следователями следственного отделения ОМВД России по городу Горячий Ключ по факту ДТП, в котором погибли шесть человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении. Максимальная санкция — лишение свободы на семь лет.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса King Long — 39-летний житель Нижнего Новгорода — допустил столкновение с грузовиком MAN, после чего тот врезался в машину Toyota. По предварительной версии, причиной аварии могло стать то, что водитель автобуса уснул за рулём. По данным МВД, он погиб на месте.

Страшное ДТП на Кубани: водитель автобуса мог заснуть за рулем
Во время загрузки произошла ошибка.
08:12 (мск)© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Александр Шипов
"М-4 стала самой безопасной трассой России именно благодаря введению платных участков, мы будем продолжать работу в этом направлении..." из коментариев...
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