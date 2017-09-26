СК проверит роддом Челябинска, где скончалась мать двойняшек

В Челябинске по факту смерти матери двойняшек в роддоме ОКБ-3 проводится проверка, сообщает официальный представитель СУ СКР Челябинской области Владимир Шишков.

40-летняя роженица скончалась на следующий день после кесарева сечения. По предварительной информации, в первые сутки после родов у женщины началось маточное кровотечение.

«В настоящий момент начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказывает Владимир Шишков.