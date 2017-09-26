Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Банкротство сети магазинов "короля игрушек" назвали началом эпохи
Американский ЦБ укрепляет валюту, какого курса ждать россиянам
Убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР: задержана его дочь
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
«Без российского транзита упрется в тупик» — эксперт об Украине
В ОБСЕ сказали, где "эпицентр насилия" в Донбассе
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
8В Москве открыли памятник Калашникову
09:10 (мск), источник: АиФ Челябинск

СК проверит роддом Челябинска, где скончалась мать двойняшек

40-летняя роженица скончалась на следующий день после кесарева сечения.

В Челябинске по факту смерти матери двойняшек в роддоме ОКБ-3 проводится проверка, сообщает официальный представитель СУ СКР Челябинской области Владимир Шишков.

40-летняя роженица скончалась на следующий день после кесарева сечения. По предварительной информации, в первые сутки после родов у женщины началось маточное кровотечение.

«В настоящий момент начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказывает Владимир Шишков.

Напомним, в мае этого года в Сатке во время седьмых родов умерла 38-летняя женщина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Учебная или не учебная тревога? Югра подверглась атаке анонимных звонков
АТОР просит правительство вмешаться в ситуацию с «ВИМ-Авиа»
Госдеп: США не причастны к гибели российского генерала в Сирии
Росстат назвал число бедных россиян
На Кубани завели уголовное дело после ДТП с автобусом
Врачи дают Маккейну «плохой прогноз»
Арсений Яценюк намерен подать в ЕСПЧ иск против России
Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу Запуск авторского проекта запланирован на конец сентября, гостями студии станут звезды первой величины
Недвижимость
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Новостройки в Москве начали дорожать
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Названы российские города с самым грязным воздухом
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь