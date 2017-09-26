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08:54 (мск), источник: АиФ Уфа

Пьяный вор в Башкирии уснул на месте преступления

Грабитель пролез в квартиру с целью грабежа, но не удержался перед хозяйским коньяком.

Накануне, 62-летний уфимец обратился в полицию с заявлением о краже из его дома в деревне Мармылево, сообщает пресс-служба МВД. Первым на место, прибыл участковый по Уфимскому району Ильвир Валиахметов.

Хозяин дома и его сосед, показали, что в доме разбито окно. Вместе с участковым мужчины открыли дверь дома и прошли внутрь. Здесь они нашли мужчину, который в хозяйском пуховике спал за столом. Перед незнакомцем стояла выпитая бутылка хозяйского коньяка.

Как выяснилось, 30-летний уроженец Кушнаренковского района ночью разбил окно коттеджа. Затем он залез в дом. Злоумышленник нашел 40 тысяч рублей, надел хозяйскую куртку и начал выпивать чужой коньяк. Опустошив бутылку, мужчина уснул.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

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