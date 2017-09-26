Керченская переправа приостановила работу из-за непогоды
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Керченская паромная переправа остановлена
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Керченская паромная переправа остановлена
«В понедельник вечером работа паромной переправы была прервана
Работа паромной переправы в указанный период будет осуществляться по фактической погоде. После 10 часов простоя переправы в порту «Кавказ» скопилось более 40 автобусов, 100 легковых и 50 грузовых автомобилей. В порту «Крым» открытия сообщения ждут 10 автобусов, более 100 легковых автомобилей и около полусотни грузовиков, сообщили в дирекции.
Там напомнили, что об ухудшении погодных условий предупреждали заранее. «Морская Дирекция» просит водителей воздержаться от поездок через переправу до четверга.