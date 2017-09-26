Керченская переправа приостановила работу из-за непогоды

Источник: РИА "Новости"

«В понедельник вечером работа паромной переправы была прервана из-за сильного ветра (до 25 метров в секунду) и шторма. Согласно прогнозу, улучшение погодных условий произойдет через сутки-двое», — сообщили в «Морской дирекции».

Работа паромной переправы в указанный период будет осуществляться по фактической погоде. После 10 часов простоя переправы в порту «Кавказ» скопилось более 40 автобусов, 100 легковых и 50 грузовых автомобилей. В порту «Крым» открытия сообщения ждут 10 автобусов, более 100 легковых автомобилей и около полусотни грузовиков, сообщили в дирекции.