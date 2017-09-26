Власти Кубани окажут помощь родным погибших в ДТП с паломниками

«Выражаю глубокие и самые искренние слова соболезнования родным и близким паломников, погибших в автоаварии с автобусом. Мною даны необходимые распоряжения по встрече родственников, которые прибудут в край, для опознания своих родных. Краевой минздрав окажет этим людям необходимую психологическую помощь в специально развернутых для этого пунктах психологической помощи», — приводит слова Кондратьева его пресс-служба.