В Красноярске 16-летний подросток совершил два ДТП подряд и сбежал

Водитель, совершивший два ДТП в Красноярске и скрывшийся с места происшествия, оказался подростком.

Брошенную машину без номеров знакомые пострадавших в аварии обнаружили в лесополосе. «Друзья увидели борозду от диска, ехал он без покрышки, и по следу пошли искать авто», — написал в соцсети один из пострадавших.

Дорожная полиция разбирается в ситуации. Предварительно известно, что подросток купил автомобиль на собственные деньги. По достижению 16-летнего возраста он уже сам будет отвечать за свои поступки.

Напомним, накануне произошла авария на пересечении улиц Копылова и Киренского. Там камера уличного наблюдения зафиксировала, как иномарка без госномеров врезалась в передний автомобиль, а затем уехала. Спустя несколько минут на улице Луначарского эта же машина выехала на встречную полосу, намереваясь свернуть во двор, но не успела завершить маневр, к нему в бок врезалась другая иномарка. Машина вновь уехала с места ДТП. После этого брошенный автомобиль нашли в лесу.