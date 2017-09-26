Магнитогорец похитил 14 телефонов, разбив витрину в салоне связи

Житель Магнитогорска (Челябинская область) задержан за кражу со взломом в салоне связи — мужчина разбил витрину с телефонами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего жителя Магнитогорска, совершившего кражу из салона сотовой связи. Парень проник в помещение, разбил витрину и похитил 14 телефонов, причинив ущерб на сумму более 72 тыс. рублей.