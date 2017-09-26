Пермский бизнесмен получил реальный срок за то, что скрыл от налоговой более 17 млн рублей

В Перми был вынесен приговор 37-летнему бывшему директору ООО «РАН-Экспорт», которого признали виновным в уклонении от уплаты налогов.



По информации СУ СКР по краю, с апреля 2011 года до марта 2014 года осужденный, завышая вычеты по налогу на добавленную стоимость и представляя фиктивные первичные документы, уклонился от уплата налога на добавленную стоимость на сумму более 17 млн рублей.



Суд приговорил бизнесмена к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также осужденный должен выплатить ИФНС 17 млн рублей.