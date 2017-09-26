Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Первый итог курдского референдума: победила Россия
10 причин кашля, причина которого — не простуда
Россия донесла до США, что ответит мешающим ее операции в Сирии
Путину показали транспорт, который заменит автобусы и троллейбусы
Убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР: задержана его дочь
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
«Без российского транзита упрется в тупик» — эксперт об Украине
В ОБСЕ сказали, где "эпицентр насилия" в Донбассе
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
09:44 (мск), источник: Новости Перми

Пермский бизнесмен получил реальный срок за то, что скрыл от налоговой более 17 млн рублей

Бывший руководитель коммерческой организации также обязан будет выплатить миллионы рублей, которые он скрыл от ИФНС.

В Перми был вынесен приговор 37-летнему бывшему директору ООО «РАН-Экспорт», которого признали виновным в уклонении от уплаты налогов.

По информации СУ СКР по краю, с апреля 2011 года до марта 2014 года осужденный, завышая вычеты по налогу на добавленную стоимость и представляя фиктивные первичные документы, уклонился от уплата налога на добавленную стоимость на сумму более 17 млн рублей.

Суд приговорил бизнесмена к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также осужденный должен выплатить ИФНС 17 млн рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Пермском крае будут осуждены «черные риэлторы»
АТОР просит правительство вмешаться в ситуацию с «ВИМ-Авиа»
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
Росстат назвал число бедных россиян
На Кубани завели уголовное дело после ДТП с автобусом
Ирину Яровую назвали кандидатом в губернаторы Мурманской области
Сенаторы хотят разрешить работать заключенным вне тюрем
Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу Запуск авторского проекта запланирован на конец сентября, гостями студии станут звезды первой величины
Недвижимость
Госдума отменяет публичные слушания по градостроительству
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Реновацией жилья смогут воспользоваться не все регионы
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь