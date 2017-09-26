Пермский бизнесмен получил реальный срок за то, что скрыл от налоговой более 17 млн рублей
Бывший руководитель коммерческой организации также обязан будет выплатить миллионы рублей, которые он скрыл от ИФНС.
Бывший руководитель коммерческой организации также обязан будет выплатить миллионы рублей, которые он скрыл от ИФНС.
В Перми был вынесен приговор 37-летнему бывшему директору ООО «РАН-Экспорт», которого признали виновным в уклонении от уплаты налогов.
По информации СУ СКР по краю, с апреля 2011 года до марта 2014 года осужденный, завышая вычеты по налогу на добавленную стоимость и представляя фиктивные первичные документы, уклонился от уплата налога на добавленную стоимость на сумму более 17 млн рублей.
Суд приговорил бизнесмена к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также осужденный должен выплатить ИФНС 17 млн рублей.