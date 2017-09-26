В Уфе арестовали группу фальшивомонетчиков

Первым в поле зрения правоохранительных органов попал 31-летний мужчина, попытавшийся расплатиться в магазине фальшивкой. Продавец, заподозрив неладное, незаметно нажала на «тревожную кнопку» и не отпускала покупателя до приезда полицейских.

— При себе у мужчины оказались восемь фальшивых купюр. А вот у женщины, которая их ему передала, дома находились семьдесят таких же пятитысячных банкнот. Уфимка призналась, что сбывать купюры ей помогал еще один человек.