В Уфе арестовали группу фальшивомонетчиков
90 поддельных пятитысячных купюр изъяли оперативники у трех уфимцев.
90 поддельных пятитысячных купюр изъяли оперативники у трех уфимцев.
Первым в поле зрения правоохранительных органов попал 31-летний мужчина, попытавшийся расплатиться в магазине фальшивкой. Продавец, заподозрив неладное, незаметно нажала на «тревожную кнопку» и не отпускала покупателя до приезда полицейских.
— При себе у мужчины оказались восемь фальшивых купюр. А вот у женщины, которая их ему передала, дома находились семьдесят таких же пятитысячных банкнот. Уфимка призналась, что сбывать купюры ей помогал еще один человек.
Троица успела разменять пять фальшивок, расплатившись ими за покупки в магазинах города, — рассказали в
Все трое сейчас арестованы. Против них возбуждено уголовное дело.