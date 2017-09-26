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09:32 (мск), источник: "Российская газета"

В Уфе арестовали группу фальшивомонетчиков

90 поддельных пятитысячных купюр изъяли оперативники у трех уфимцев.

Первым в поле зрения правоохранительных органов попал 31-летний мужчина, попытавшийся расплатиться в магазине фальшивкой. Продавец, заподозрив неладное, незаметно нажала на «тревожную кнопку» и не отпускала покупателя до приезда полицейских.

— При себе у мужчины оказались восемь фальшивых купюр. А вот у женщины, которая их ему передала, дома находились семьдесят таких же пятитысячных банкнот. Уфимка призналась, что сбывать купюры ей помогал еще один человек.

Троица успела разменять пять фальшивок, расплатившись ими за покупки в магазинах города, — рассказали в пресс-службе МВД РБ.

Все трое сейчас арестованы. Против них возбуждено уголовное дело.

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