Провал грунта произошёл на улице Варварская Нижнего Новгорода
Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» очевидец с места событий, провал произошёл около дома № 7 по улице Варварская.
Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» очевидец с места событий, провал произошёл около дома № 7 по улице Варварская.
В настоящее время аварийный участок огорожен. Движение по улице Варварская организовано по суженной проезжей части, на участке от площади Свободы до пересечения улиц Варварская и Пискунова наблюдаются пробки и заторы.
Пока неизвестно, что послужило причиной провала асфальта.
Ранее сообщалось, что заиливание коллекторов может быть причиной многочисленных дорожных провалов в Нижнем Новгороде.