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09:35 (мск), источник: НТА-Приволжье

Провал грунта произошёл на улице Варварская Нижнего Новгорода

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» очевидец с места событий, провал произошёл около дома № 7 по улице Варварская.

В настоящее время аварийный участок огорожен. Движение по улице Варварская организовано по суженной проезжей части, на участке от площади Свободы до пересечения улиц Варварская и Пискунова наблюдаются пробки и заторы.

Пока неизвестно, что послужило причиной провала асфальта.

Ранее сообщалось, что заиливание коллекторов может быть причиной многочисленных дорожных провалов в Нижнем Новгороде.

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