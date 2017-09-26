Верховный суд РТ оставил под стражей обвиняемого в мошенничестве экс-ректора КНИТУ

Напомним, экс-ректору КНИТУ-КХТИ предъявлены обвинения по статье «Мошенничество».
Признательные показания против бывшего начальника дали экс-проректор КНИТУ Александр Кочнев и бывший ассистент кафедры Инноватики в химической технологии КНИТУ-КХТИ Игорь Дубовик.
По версии следствия, речь идет деньгах принадлежащих «Газпрому». Всех трлих подозревают в хищении денег, которые крупная госкомпания перечисляла вузу в виде пожертвований. По данным следствия, деньги тратились на проведение тематических семинаров компании. Договоры заключались на суммы, не превышающие 499 тысяч рублей, что позволяло избежать проведения тендера. Также анализ показал, что на проведение двух семинаров было потрачено не больше 70 — 80 тысяч рублей, оставшиеся деньги были похищены.