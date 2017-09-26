Под Волгоградом сгорели 22 тонны текстиля

В 12.27 диспетчеру пожарно-спасательной службы сообщили о возгорании в Городищенском районе Волгоградской области: на 30 километре трассы Р-21 в автомобиле «ДАФ» 2005 года выпуска вспыхнул тент прицепа, а за ним и текстиль, который везла фура. Масса груза составляла 21,6 т. Площадь, охваченная огнем, была порядка 40 кв. м. К счастью, никто в результате ЧП не пострадал.