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10:03 (мск), источник: РИАЦ

Под Волгоградом сгорели 22 тонны текстиля

ЧП произошло накануне: из-за неисправности загорелась тормозная система транспортного средства — огонь уничтожил весь груз, находившийся в фуре.

Источник: РИАЦ

В 12.27 диспетчеру пожарно-спасательной службы сообщили о возгорании в Городищенском районе Волгоградской области: на 30 километре трассы Р-21 в автомобиле «ДАФ» 2005 года выпуска вспыхнул тент прицепа, а за ним и текстиль, который везла фура. Масса груза составляла 21,6 т. Площадь, охваченная огнем, была порядка 40 кв. м. К счастью, никто в результате ЧП не пострадал.

— Пожарные расчёты 65-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 12.49. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — недостаток конструкции тормозной системы, — сообщает ГУ МЧС России по региону.

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