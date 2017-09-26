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09:58 (мск), источник: Sputnik.by

Десять суток в Беловежской пуще не могут найти пропавшего мальчика

Поиски десятилетнего Максима Мархалюка продолжатся и во вторник, в операции принимают участие милиция, военные, МЧС и волонтеры.

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Житель деревни Новый Двор Максим Мархалюк на утро вторника 26 сентября по-прежнему не найден, поисковая операция продолжается.

Десятилетний мальчик ушел из дома и пропал в субботу 16 сентября — предположительно, Максим Мархалюк мог потеряться в Беловежской пуще. Поисковые операции продолжаются уже десятые сутки — с участием военных, милиции, спасателей и волонтеров.

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На утро 26 сентября мальчика так и не нашли. Поисковая операция продолжается.

Отрабатывают участки не только самой пущи, но и ближайшие деревни. На данный момент правоохранительные органы не рассматривают криминальный след истории, а мальчика еще надеются найти.

«Ждем “точку надежды” — тот момент, когда на тепловизоре будет показана красная точка», — рассказал накануне в эфире радио Sputnik представитель Красного Креста Дмитрий Русаков.

Самыми массовыми днями поиска были минувшие выходные — в субботу и воскресенье сотни добровольцев ПСО «Ангел» приехали искать мальчонку. Координируют поиски специалисты — МВД, МЧС и другие. В рабочие дни количество волонтеров уменьшилось, однако некоторые неравнодушные все равно едут.

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 Десять суток в Беловежской пуще не могут найти пропавшего мальчика
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