Десять суток в Беловежской пуще не могут найти пропавшего мальчика
Поиски десятилетнего Максима Мархалюка продолжатся и во вторник, в операции принимают участие милиция, военные, МЧС и волонтеры.
Поиски десятилетнего Максима Мархалюка продолжатся и во вторник, в операции принимают участие милиция, военные, МЧС и волонтеры.
МИНСК, 26 сен — Sputnik. Житель деревни Новый Двор Максим Мархалюк на утро вторника 26 сентября
Десятилетний мальчик ушел из дома и пропал в субботу 16 сентября — предположительно, Максим Мархалюк мог потеряться в Беловежской пуще. Поисковые операции продолжаются уже десятые сутки — с участием военных, милиции, спасателей и волонтеров.
На утро 26 сентября мальчика так и не нашли. Поисковая операция продолжается.
Отрабатывают участки не только самой пущи, но и ближайшие деревни. На данный момент правоохранительные органы не рассматривают криминальный след истории, а мальчика еще надеются найти.
«Ждем “точку надежды” — тот момент, когда на тепловизоре будет показана красная точка», — рассказал накануне в эфире радио Sputnik представитель Красного Креста Дмитрий Русаков.
Самыми массовыми днями поиска были минувшие выходные — в субботу и воскресенье сотни добровольцев ПСО «Ангел» приехали искать мальчонку. Координируют поиски специалисты — МВД, МЧС и другие. В рабочие дни количество волонтеров уменьшилось, однако некоторые неравнодушные все равно едут.