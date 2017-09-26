В холодном Екатеринбурге ограбили киоск с мороженым

Фото торговой точки с разбитой витриной появилось в соцсети. Подписчик группы «Инцидент Екатеринбург» рассказал, что из киоска на улице Новаторов украли холодильник с мороженым. В городском УМВД факт происшествия подтвердили.

«Сообщение об этом поступило вчера в отдел полиции № 15. Проводится проверка, устанавливается сумма ущерба, ведется розыск подозреваемых», — рассказали в пресс-службе ведомства, уточнив, что речь действительно идет о киоске с мороженым и что, по предварительным данным, было украдено оборудование торговой точки.

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