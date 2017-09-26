В холодном Екатеринбурге ограбили киоск с мороженым
Неизвестные разгромили киоск с мороженым на екатеринбургском Уралмаше.
Неизвестные разгромили киоск с мороженым на екатеринбургском Уралмаше.
Фото торговой точки с разбитой витриной появилось в соцсети. Подписчик группы «Инцидент Екатеринбург» рассказал, что из киоска на улице Новаторов украли холодильник с мороженым. В городском УМВД факт происшествия подтвердили.
«Сообщение об этом поступило вчера в отдел полиции № 15. Проводится проверка, устанавливается сумма ущерба, ведется розыск подозреваемых», — рассказали в
Отметим, что в Екатеринбурге в последние дни установилась холодная погода — днем воздух не прогревается выше +10 градусов, а ночью столбики термометра опускаются ниже нуля. При этом не во всем городе еще дали отопление.