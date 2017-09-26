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10:13 (мск), источник: ЕАН

В холодном Екатеринбурге ограбили киоск с мороженым

Неизвестные разгромили киоск с мороженым на екатеринбургском Уралмаше.

Фото торговой точки с разбитой витриной появилось в соцсети. Подписчик группы «Инцидент Екатеринбург» рассказал, что из киоска на улице Новаторов украли холодильник с мороженым. В городском УМВД факт происшествия подтвердили.

«Сообщение об этом поступило вчера в отдел полиции № 15. Проводится проверка, устанавливается сумма ущерба, ведется розыск подозреваемых», — рассказали в пресс-службе ведомства, уточнив, что речь действительно идет о киоске с мороженым и что, по предварительным данным, было украдено оборудование торговой точки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что в Екатеринбурге в последние дни установилась холодная погода — днем воздух не прогревается выше +10 градусов, а ночью столбики термометра опускаются ниже нуля. При этом не во всем городе еще дали отопление.

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