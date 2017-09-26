Вооруженные подростки совершили нападение в Коченево

По информации следователя Александра Головкина, подозреваемые вечером проникли на веранду дачного дома через окно. Открыли дверь изнутри, всей группой ворвались в дом, напали на потерпевшего. Угрожая пистолетом, украли мопед и еще один пневматический пистолет. С места преступления скрылись, а имуществом распорядились по своему усмотрению.