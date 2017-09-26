Вооруженные подростки совершили нападение в Коченево

Трое молодых людей 1996, 2000 и 2001 годов рождения, жители Новосибирска и Колывани, решили ограбить жителя Коченевского района, вооружившись пневматическим пистолетом.
По информации следователя Александра Головкина, подозреваемые вечером проникли на веранду дачного дома через окно. Открыли дверь изнутри, всей группой ворвались в дом, напали на потерпевшего. Угрожая пистолетом, украли мопед и еще один пневматический пистолет. С места преступления скрылись, а имуществом распорядились по своему усмотрению.
Подростки совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).
Коченевским межрайонным следственным отделом только за девять месяцев текущего года рассмотрено десять дел, фигурантами которых являются несовершеннолетние. Они совершают грабежи, разбои, угоны, кражи и занимаются незаконным оборотом наркотиков.