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10:09 (мск), источник: VN.ru

Вооруженные подростки совершили нападение в Коченево

Трое подростков в Коченевском районе Новосибирской области совершили разбой, чтобы украсть мопед и пневматический пистолет. Родители выплатили ущерб, но преступников ждет наказание до 12-ти лет лишения свободы. Единственный совершеннолетний фигурант этого дела пустился в бега.

Трое молодых людей 1996, 2000 и 2001 годов рождения, жители Новосибирска и Колывани, решили ограбить жителя Коченевского района, вооружившись пневматическим пистолетом.

По информации следователя Александра Головкина, подозреваемые вечером проникли на веранду дачного дома через окно. Открыли дверь изнутри, всей группой ворвались в дом, напали на потерпевшего. Угрожая пистолетом, украли мопед и еще один пневматический пистолет. С места преступления скрылись, а имуществом распорядились по своему усмотрению.

Подростки совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).

Коченевским межрайонным следственным отделом только за девять месяцев текущего года рассмотрено десять дел, фигурантами которых являются несовершеннолетние. Они совершают грабежи, разбои, угоны, кражи и занимаются незаконным оборотом наркотиков.

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