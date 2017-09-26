В Лысьве перед судом предстал опасный преступник

В феврале 2017 года в полицию поступило сообщение о краже из культурно-делового учреждения в деревне Заимка. На месте преступления было установлено, что вор проник внутрь через окно и украл проектор и ноутбук. Общий размер причиненного материального ущерба составил 36 тысяч рублей.



Через два дня в полицию стали поступать заявления о кражах от владельцев частных домов. У четырех потерпевших были тайно похищены инструменты, различные металлические изделия и емкости. Общий размер материального ущерба составил 46 тысяч рублей.



В итоге полицейские пришли к выводу, что кражи совершил один и тот же человек. Вскоре личность преступника была установлена. 37-летний житель Лысьвы был задержан. Выяснилось, что на его счету еще два факта кражи, грабеж и угроза убийством.



Суд по совокупности преступлений и с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору назначил мужчине наказание в виде шести лет и трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.



Приговор вступил в законную силу.