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10:01 (мск), источник: Новости Перми

В Лысьве перед судом предстал опасный преступник

37-летний прикамец с богатым уголовным прошлым вновь отправится в заключение. Он признан виновным в совершении семи краж, грабежа и угрозе убийством.

В феврале 2017 года в полицию поступило сообщение о краже из культурно-делового учреждения в деревне Заимка. На месте преступления было установлено, что вор проник внутрь через окно и украл проектор и ноутбук. Общий размер причиненного материального ущерба составил 36 тысяч рублей.

Через два дня в полицию стали поступать заявления о кражах от владельцев частных домов. У четырех потерпевших были тайно похищены инструменты, различные металлические изделия и емкости. Общий размер материального ущерба составил 46 тысяч рублей.

В итоге полицейские пришли к выводу, что кражи совершил один и тот же человек. Вскоре личность преступника была установлена. 37-летний житель Лысьвы был задержан. Выяснилось, что на его счету еще два факта кражи, грабеж и угроза убийством.

Суд по совокупности преступлений и с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору назначил мужчине наказание в виде шести лет и трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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