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11:16 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже молодой автомобилист на ВАЗе сбил пешехода на остановке

В ночь с 25 на 26 сентября в Воронеже произошло серьезное ДТП. На остановке «Политехнический институт» пешеход попал под колеса ВАЗа-2112.

Известно, что за рулем отечественной легковушки находился 23-летний автомобилист. Около 23.30 он ехал по Московскому проспекту в сторону улицы Лидии Рябцевой. Проезжая мимо дома № 14, он по каким-то причинам не успел затормозить перед пешеходом, и сбил его с ног.

Пострадавшим оказался 33-летний житель Воронежа. В результате аварии он получил перелом левой голени и сотрясение головного мозга. По «скорой» его доставили в медицинское учреждение. Мужчина был госпитализирован, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

По чьей вине произошла авария, сейчас устанавливают полицейские. Отметим, что возле остановки «Политехнический институт» отсутствует наземный пешеходный переход. Не исключено, что воронежец попал под колеса авто, пытаясь перейти дорогу в неположенном месте.

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