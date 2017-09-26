В Воронеже молодой автомобилист на ВАЗе сбил пешехода на остановке
В ночь с 25 на 26 сентября в Воронеже произошло серьезное ДТП. На остановке «Политехнический институт» пешеход попал под колеса ВАЗа-2112.
В ночь с 25 на 26 сентября в Воронеже произошло серьезное ДТП. На остановке «Политехнический институт» пешеход попал под колеса ВАЗа-2112.
Известно, что за рулем отечественной легковушки находился 23-летний автомобилист. Около 23.30 он ехал по Московскому проспекту в сторону улицы Лидии Рябцевой. Проезжая мимо дома № 14, он по
Пострадавшим оказался 33-летний житель Воронежа. В результате аварии он получил перелом левой голени и сотрясение головного мозга. По «скорой» его доставили в медицинское учреждение. Мужчина был госпитализирован, сообщили в
По чьей вине произошла авария, сейчас устанавливают полицейские. Отметим, что возле остановки «Политехнический институт» отсутствует наземный пешеходный переход. Не исключено, что воронежец попал под колеса авто, пытаясь перейти дорогу в неположенном месте.