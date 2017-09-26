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11:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Братске ищут 86-летнего мужчину, страдающего провалами в памяти

В Иркутской области разыскивают без вести пропавшего 86-летнего мужчину.

В Иркутской области разыскивают без вести пропавшего 86-летнего мужчину. Как 26 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, 14 сентября в 19:00 Георгий Ванеев ушел из дома в Братске и до настоящего времени о его месте нахождении ничего не известно.

Его приметы: на вид 80−90 лет, рост примерно 165 сантиметров, худощавого телосложения, лицо ромбовидной формы, лоб высокий, волосы седые, короткие, уши большие, прилегающие. Особые приметы: большинство зубов отсутствует, речь невнятная. Страдает провалами в памяти. На момент ухода был одет в чёрную кожаную куртку, кожаную кепку черного цвета с серыми отворотами, брюки тёмно-зеленого цвета, чёрные туфли.

Граждан, располагающих данными о месте нахождения Ванева Георгия Макаровича, убедительно просят сообщить по телефонам: 8 (3953) 41−20−03, 8 (3953) 41−40−67 или 02, либо обратиться в отдел полиции № 1 по адресу: г. Братск, ул. Янгеля, 161 «г», группа розыска, кабинет № 28.

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