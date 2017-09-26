В Братске ищут 86-летнего мужчину, страдающего провалами в памяти
В Иркутской области разыскивают без вести пропавшего 86-летнего мужчину.
В Иркутской области разыскивают без вести пропавшего 86-летнего мужчину.
В Иркутской области разыскивают без вести пропавшего 86-летнего мужчину. Как 26 сентября 2017 года сообщила
Его приметы: на вид 80−90 лет, рост примерно 165 сантиметров, худощавого телосложения, лицо ромбовидной формы, лоб высокий, волосы седые, короткие, уши большие, прилегающие. Особые приметы: большинство зубов отсутствует, речь невнятная. Страдает провалами в памяти. На момент ухода был одет в чёрную кожаную куртку, кожаную кепку черного цвета с серыми отворотами, брюки
Граждан, располагающих данными о месте нахождения Ванева Георгия Макаровича, убедительно просят сообщить по телефонам: