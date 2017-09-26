В Калининградской области превышен эпидпорог по ОРВИ

Источник: Аргументы и факты

За последнюю неделю к врачам обратилось 3222 ребенка до 14 лет и 1977 взрослых. В инфекционные стационары пришлось госпитализировать 27 человек.

«Результаты лабораторного мониторинга свидетельствуют о циркуляции вирусов негриппозной этиологии — парагриппа, аденовирусов, РС-инфекции, риновирусы и других», — отмечают в ведомстве.

До конца сентября планируется завершить вакцинацию взрослого населения, прививки от гриппа детям будут делать до 15 октября. По данным на 21 сентября их сделали уже более 289 тысяч жителей региона.

Медики просят не медлить и предупреждают, что не существует другой адекватной защиты против гриппа кроме вакцинации. Особенно она показана лицам, страдающим хроническими заболеваниями.

Где сделают прививку?