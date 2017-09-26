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10:36 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининградской области превышен эпидпорог по ОРВИ

В Калининградской области превышен эпидпорог по ОРВИ среди взрослого населения, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Источник: Аргументы и факты

За последнюю неделю к врачам обратилось 3222 ребенка до 14 лет и 1977 взрослых. В инфекционные стационары пришлось госпитализировать 27 человек.

«Результаты лабораторного мониторинга свидетельствуют о циркуляции вирусов негриппозной этиологии — парагриппа, аденовирусов, РС-инфекции, риновирусы и других», — отмечают в ведомстве.

До конца сентября планируется завершить вакцинацию взрослого населения, прививки от гриппа детям будут делать до 15 октября. По данным на 21 сентября их сделали уже более 289 тысяч жителей региона.

Медики просят не медлить и предупреждают, что не существует другой адекватной защиты против гриппа кроме вакцинации. Особенно она показана лицам, страдающим хроническими заболеваниями.

Где сделают прививку?

Обращаться нужно в поликлинику по месту жительства. Перед прививкой пациента обязательно осмотрит врач. Проверит, нет ли температуры и аллергии на вакцину (нынешняя содержит три штамма вируса). На прием нужно захватить амбулаторную карточку и медицинский полис. Платить за прививку не придётся, все затраты медицинскому учреждению компенсирует федеральный бюджет.

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