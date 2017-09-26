В Екатеринбурге должник сбил человека, уезжая от судебных приставов

По данным источника, гражданин задолжал около ста тысяч рублей своему знакомому, который подал заявление в суд.

По решению суда был составлен акт об аресте автомобиля. Это не заставило должника вернуть сумму. Когда приехали приставы, он отказался покидать автомобиль. Более того, екатеринбуржец, пытаясь скрыться на арестованном транспорте, наехал на родственника взыскателя.

По вызову судебного пристава прибыл наряд полиции, но и это не остановило упрямого должника. Уралец вместе с женщиной, представляющей его интересы, оказывал сопротивление уже двум силовым ведомствам.