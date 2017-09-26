Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ВСУ дали шанс «перемолотить российскую армию»
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Михалков официально покинул попечительский совет Фонда кино
Видео с места аварии автобуса на трассе «Дон»
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Эксперт: Поезд ушел, а грузы из России пошли мимо Украины
В ОБСЕ сказали, где "эпицентр насилия" в Донбассе
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
8В Москве открыли памятник Калашникову
10:36 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге должник сбил человека, уезжая от судебных приставов

Екатеринбургский должник, оказывая сопротивление сотрудникам полиции и судебным приставам, пытался скрыться на арестованной машине и наехал на человека, сообщает пресс-служба свердловского управления службы судебных приставов.

По данным источника, гражданин задолжал около ста тысяч рублей своему знакомому, который подал заявление в суд.

По решению суда был составлен акт об аресте автомобиля. Это не заставило должника вернуть сумму. Когда приехали приставы, он отказался покидать автомобиль. Более того, екатеринбуржец, пытаясь скрыться на арестованном транспорте, наехал на родственника взыскателя.

По вызову судебного пристава прибыл наряд полиции, но и это не остановило упрямого должника. Уралец вместе с женщиной, представляющей его интересы, оказывал сопротивление уже двум силовым ведомствам.

Сотрудники полиции были вынуждены применить силу. Только после этого гражданин сдался. Автомобиль эвакуирован и увезен на штрафстоянку. В этот же день на счет взыскателя было переведено около 80 тысяч рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
АТОР просит правительство вмешаться в ситуацию с «ВИМ-Авиа»
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
Росстат назвал число бедных россиян
На Кубани завели уголовное дело после ДТП с автобусом
Ирину Яровую назвали кандидатом в губернаторы Мурманской области
Сенаторы хотят разрешить работать заключенным вне тюрем
Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу Запуск авторского проекта запланирован на конец сентября, гостями студии станут звезды первой величины
Недвижимость
В Петербурге хотят построить тоннель под Невой
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь