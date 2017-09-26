Глава омского села заставил местного жителя наколоть себе дров
Весьма курьезное преступление раскрыто в Оконешниковском районе Омской области.
Весьма курьезное преступление раскрыто в Оконешниковском районе Омской области.
Глава Андреевского сельского поселения подозревается в превышении должностных полномочий.
Как стало известно, мужчина из добрых побуждений решил помочь своему односельчанину, приговоренному к 20 часам исправительных работ.
В итоге, после обозначенной работы сельский глава подписал и утвердил табели учета использования рабочего времени, в которых указал, что осужденный отработал обязательные работы в полном объеме.
Впрочем, прокуратура заметила нестыковки в документах и завела уголовное дело против главы поселения. В настоящее время уголовное дело направлено в Оконешниковский районный суд Омской области для рассмотрения по существу.