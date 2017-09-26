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10:26 (мск), источник: СуперОмск

Глава омского села заставил местного жителя наколоть себе дров

Весьма курьезное преступление раскрыто в Оконешниковском районе Омской области.

Глава Андреевского сельского поселения подозревается в превышении должностных полномочий.

Как стало известно, мужчина из добрых побуждений решил помочь своему односельчанину, приговоренному к 20 часам исправительных работ.

Сельский чиновник «разрешил» знакомому поработать не на благо общества, а на себя лично — наколоть ему дров.

В итоге, после обозначенной работы сельский глава подписал и утвердил табели учета использования рабочего времени, в которых указал, что осужденный отработал обязательные работы в полном объеме.

Впрочем, прокуратура заметила нестыковки в документах и завела уголовное дело против главы поселения. В настоящее время уголовное дело направлено в Оконешниковский районный суд Омской области для рассмотрения по существу.

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