Глава омского села заставил местного жителя наколоть себе дров

Глава Андреевского сельского поселения подозревается в превышении должностных полномочий.

Как стало известно, мужчина из добрых побуждений решил помочь своему односельчанину, приговоренному к 20 часам исправительных работ.

Сельский чиновник «разрешил» знакомому поработать не на благо общества, а на себя лично — наколоть ему дров.

В итоге, после обозначенной работы сельский глава подписал и утвердил табели учета использования рабочего времени, в которых указал, что осужденный отработал обязательные работы в полном объеме.