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10:31 (мск), источник: Actualitati.md

Таможенники задержали крупную контрабанду зубных имплантов

Нарушитель был задержан таможенниками на посту Крива. Всего в салоне микроавтобуса Черновцы-Кишинев было обнаружено 214 зубных имплантов, общей стоимостью 150 тысяч леев.

Источник: Actualitati.md

Схожий случай произошел на таможенном посту Окница. Там сотрудники таможни зафиксировали попытку перевоза 600 пар очков, 100 чехлов для очков без каких-либо сопроводительных документов.

Отмечается, что владельцами перевозимого товара в обоих случаях оказались водители автомобилей.

Следствие выясняет все подробности нарушения закона.

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