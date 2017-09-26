Таможенники задержали крупную контрабанду зубных имплантов
Нарушитель был задержан таможенниками на посту Крива. Всего в салоне микроавтобуса
Нарушитель был задержан таможенниками на посту Крива. Всего в салоне микроавтобуса
Схожий случай произошел на таможенном посту Окница. Там сотрудники таможни зафиксировали попытку перевоза 600 пар очков, 100 чехлов для очков без
Отмечается, что владельцами перевозимого товара в обоих случаях оказались водители автомобилей.
Следствие выясняет все подробности нарушения закона.