Труп мужчины с разбитой головой нашли на дороге в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

В ночь с 24 на 25 сентября в Краснофлотском районе Хабаровска нашли труп мужчины с разбитой головой. Тело лежало на проезжей части улицы Полярной, сообщает портал «Губерния».

Труп на дороге обнаружили патрульные. Они вызвали врачей, однако медики уже ничем не могли помочь мужчине. В кармане у погибшего нашли паспорт. Как оказалось, 33-летний горожанин был зарегистрирован на соседней Шилкинской улице.

Хабаровчанин мог стать жертвой ДТП или убийства. Общая картина характерна для дорожной аварии, но на месте происшествия полицейские не нашли ни осколков, ни следов торможения.