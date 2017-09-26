Предприниматель из Новогрудка брал заказы на поставку стройматериалов и присваивал деньги

В отношении предпринимателя, подозреваемого в совершении мошеннических действий (ч.1 ст. 209 УК), Новогрудский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. С апреля по август 2017 года он получил от двух жителей Новогрудка и жительницы Минска в качестве предоплаты за поставку строительных материалов в общей сложности около Br2,4 тыс., не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. Осознав, что мужчина обманным путем завладел их деньгами, граждане обратились с заявлениями о совершении преступлений.
Во время выяснения обстоятельств произошедшего следователи совместно с сотрудниками милиции установили еще нескольких лиц, которые в качестве предоплаты передали предпринимателю денежные средства, не получив заказанные стройматериалы.
Для обеспечения возмещения причиненного им ущерба на имущество индивидуального предпринимателя наложен арест.
Граждане, которые пострадали от преступных действий, могут обращаться по телефонам (8−01597) 4−54−47 или 102.