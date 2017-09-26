Предприниматель из Новогрудка брал заказы на поставку стройматериалов и присваивал деньги

В отношении предпринимателя, подозреваемого в совершении мошеннических действий (ч.1 ст. 209 УК), Новогрудский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. С апреля по август 2017 года он получил от двух жителей Новогрудка и жительницы Минска в качестве предоплаты за поставку строительных материалов в общей сложности около Br2,4 тыс., не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. Осознав, что мужчина обманным путем завладел их деньгами, граждане обратились с заявлениями о совершении преступлений.