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11:33 (мск), источник: Вести - Пермь

Телефонный мошенник обманывал пермяков из тюрьмы

В Перми осудили двух телефонных мошенников. Причем один из них совершал преступления, находясь за решеткой.

Осужденный звонил на стационарные телефоны, представлялся родственником и сообщал потерпевшим, что он попал в ДТП и сбил человека.

Злоумышленник уточнял, что для решения вопроса необходима определенная сумма. Если жертва соглашалась передать деньги, то мошенник отправлял к ней своего соучастника. Тот забирал деньги и исчезал. Всего таким способом мужчины прикарманили более 335 000 рублей.

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