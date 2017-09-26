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11:30 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области на берегу реки Богучарки умер рыбак

По предварительным данным, мужчине стало плохо с сердцем.

Тело мужчины обнаружили на берегу реки Богучарки в районе села Залиман Богучарского района в понедельник, 25 сентября. Местные жители нашли погибшего в 19:00. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе во вторник, 26 сентября.

Погибшим оказался 66-летний житель Залимана. Известно, что мужчина отправился на рыбалку в 15:00 понедельника, 25 сентября, и домой не вернулся. По предварительным данным, сельчанину стало плохо с сердцем. Причину смерти установит судмедэкспертиза.

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